Bms | Regina Vasiliou alla guida dell' azienda in Italia

Roma, 10 feb. (Adnkronos Salute) - L'americana Bristol Myers Squibb annuncia la nomina di Regina Vasiliou a Vice President, General Manager dell'azienda in Italia. Vasiliou - spiega il gruppo in una ...Regina Vasiliou: “Sono entusiasta per questa nomina e sono orgogliosa di guidare l’organizzazione di BMS in Italia, attraverso le sfide di innovazione e ricerca e rendere disponibili i nostri nuovi fa ...