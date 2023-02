Bilancio 2022 | numeri positivi per il Gruppo Cassa di Risparmio di Asti

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Ilsi conclude positivamente per ildidi: è questo ciò che esprimono i dati preliminari approvati dal Consiglio di Amministrazione di Banca dinella seduta di giovedì 9 febbraio. Il primo dei datiè l’utile consolidato che si attesta a 36,2 mln di euro, superiore a quanto stimato in sede di budget. Nell’Assemblea degli Azionisti di aprile verrà proposto un dividendo di 0,20 euro per azione (+ 33% rispetto allo scorso anno), per un totale di 14,1 milioni di euro. In crescita anche i crediti verso la clientela che superano i 7,5 miliardi di euro (+5,9% rispetto al 2021): una forte dimostrazione della capacità di ascolto e di intervento concreto a favore delle esigenze di famiglie e aziende. I volumi di raccolta complessiva ...