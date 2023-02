BigMama | chi è la cantante che duetta con Elodie a Sanremo 2023

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 10 febbraio 2023)ha chiamatoperre con lei nella serata dedicata alla cover al Festival di. Il brano che porteranno sarà in inglese, ma la parte rap dell’ospite sarà una barra in italiano., al secolo Marianna Mammone (da qui il nome d’arte, in America usato come slang per indicare una donna forte), ha quasi 23 anni, è nata il 10 marzo 2000 ad Avellino ma dal 2019 vive e lavora a Milano, da dove ha fatto l’intervista a Say Waaad? e realizzato il primo concerto nel metaverso dall’Italia. Lei cantava con l’Oculus Rift addosso nella casa sua milanese, nel frattempo era contemporaneamente a cantare su una spiaggia virtuale, sopra un palco gigantesco e di fronte a tutto il mondo. Grazie alla potenza della rete e delle connessioni. Tutto molto bello, ma le emozioni dell’Ariston, ...