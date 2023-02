Biathlon | Mondiali Oberhof 2023 L’Italia dissolverà la maledizione della sprint femminile? Mai una medaglia in questa gara!

Leggi su oasport

(Di venerdì 10 febbraio 2023) La seconda gara deididisarà la, la cui partenza è fissata per le ore 14.30 di venerdì 10 febbraio. Il format assegnerà il proprio XXXI titolo iridato, essendo sempre stato inserito nel programmamanifestazione da quando vi partecipano anche le donne, ovvero dal 1984. Agli albori il chilometraggio era però diverso da quello attuale, in quanto inizialmente le ragazze si confrontavano sui 5 km. La distanza è stata portata agli attuali 7.500 metri a partire dal 1989. Sino a oggi sono ventitre le biathlete capaci di laurearsi campionesse del mondo. L’unica in grado di mettersi al collo 3 medaglie d’oro è la tedesca Magdalena Neuner (2007, 2011, 2012). La bavarese è ...