Biathlon | Mondiali 2023 | le pagelle di oggi Herrmann-Wick perfetta | Hanna Oeberg da 9 Vittozzi c’è | Wierer rimandata

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Deniseconquista l’oro nella sprint femminile aidi. A Oberhof, in Germania, la classe 1988 si esalta davanti al pubblico di casa e si impone davanti alle svedesie Linn Persson, rispettivamente seconda e terza e dunque argento e bronzo. Quarta posizione per la norvegese Marte Olsbu Roeiseland, mentre chiude quinta l’italiana Lisa. Tra le altre big giornata non proprio brillante per la francese Julia Simon e l’azzurra Dorothea. Abbastanza bene invece nel complesso le altre italiane in gara. Qui di seguito lediSPRINT FEMMINILEOBERHOFDenise ...

La start list, i pettorali di partenza e gli italiani in gara della sprint maschile di, valevole per i2023 di Oberhof . A partire con il pettorale numero uno sarà il norvegese Johannes Boe, mentre a seguire sarà la volta del moldavo Pavel Magazeev e del francese ...Dopo la gioia per l'argento italiano di ieri in staffetta con Didier Bionaz , oggi è stata Samuela Comola a rompere il ghiaccio aididi Oberhof. La valdostana ha esordito ottenendo il 46° posto nella sprint 7,5 km vinta dalla padrona di casa Denise Herrmann . La tedesca in 21'19"2 con zero errori ha preceduto ...

Biathlon, Mondiali Oberhof 2023. L'Italia dissolverà la maledizione della sprint femminile Mai una medaglia in questa gara! OA Sport

Mondiali biathlon, Italia argento nella staffetta mista: vince la Norvegia QUOTIDIANO NAZIONALE

Oberhof, programma sabato 11 febbraio: orari, italiani, dove vedere in tv e streaming sprint maschile Eurosport IT

Biathlon: Mondiali; Vittozzi 5/a nella sprint, oro Germania Agenzia ANSA

Calendario biathlon oggi, Mondiali 2023: orario 10 febbraio, programma, tv, streaming, pettorali, italiane in gara OA Sport

L’odierna giornata di gare ai Mondiali di biahlon in corso ad Oberhof non arride ai colori azzurri, che ieri avevano trovato una medaglia d’argento nella staffetta mista. La sprint 7.5 km femminile ...Denise Herrmann-Wick conquista l’oro nella sprint femminile ai Mondiali 2023 di biathlon. A Oberhof, in Germania, la classe 1988 si esalta davanti al pubblico di casa e impone davanti alle svedesi Han ...