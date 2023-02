(Di venerdì 10 febbraio 2023)ha concluso al quinto posto la sprint dei Mondiali 2023 di. L’azzurra ha pagato a caro prezzo un errore al tiro in occasione della serie in piedi, senza il quale avrebbe probabilmente potuto lottare per la medaglia di bronzo nella gara vinta dalla tedesca Denise Herrmann-Wick di fronte al proprio pubblico di Oberhof. L’azzurra ha chiuso con un ritardo di 45.8 secondi dalla vincitrice, dando comunque l’impressione di essere in ottima forma dopo aver conquistato la medaglia d’argento nella staffetta mista un paio di giorni fa. La nostra portacolori può guardare conaldi domenica, dove andrà a caccia del podio nel format che prevede quattro passaggi alquinta ...

In chiave Italia, i fari sono puntati ancora una volta sulle stelle Dorothea Wierer eVittozzi,... Di seguito, i risultati di tutte le gare dei Mondiali di Oberhof 2023 diaggiornati in ...Denise Herrmann - Wick trionfa davanti al suo pubblico nella 7.5 Km sprint ai Mondiali diin corso di svolgimento ad Oberhof. La tedesca domina la gara, chiude con un perfetto 10/10 ...per...

Lisa Vittozzi: "Adesso so quanto valgo" Biathlon Azzurro

Biathlon, Lisa Vittozzi: "Colpo fuori di un niente, fiducia per l'inseguimento". Wierer: "Giornata strana al poligono" OA Sport

Biathlon - Lisa Vittozzi medaglia di ... fair play FondoItalia.it

Biathlon, Lisa Vittozzi: “Stamattina appena sveglia mi sono detta che avrei fatto 4 zeri” OA Sport

Biathlon: la zampata di Wierer sulla Sprint di Anterselva, Lisa ... NEVEITALIA.IT

Quinto posto per la sappadina nella prima gara individuale ai Mondiali di biathlon a Oberhof, in Germania Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, ...Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer partono sicuramente con l ... OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della sprint femminile sui 7.5km, prima gara individuale del Mondiale di biathlon di Oberhof 2023 ...