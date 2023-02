Italy's Sports and Youth Minister, Andrea Abodi attends theWorld Cup Women's 10km pursuit race in Rasen - Antholz (Rasun Anterselva), Italian Alps, on January 21, 2023. (Photo by ...Perciò la Serie A vale sempre meno Italy's Sports and Youth Minister, Andrea Abodi attends theWorld Cup Women's 10km pursuit race in Rasen - Antholz (Rasun Anterselva), Italian Alps, on ...

Biathlon, IBU Cup junior 2023: Sara Scattolo si impone nella sprint ad Haanja OA Sport

Biathlon, IBU Junior Cup Haanja 2023: Cristoph Pircher secondo nella sprint maschile OA Sport

Biathlon - Ibu Junior Cup, grande Sara Scattolo! Vince la sprint di Haanja FondoItalia.it

Biathlon, l'IBU chiarisce la regola sulle quote ai Mondiali. Italia con 5 pettorali nelle sprint OA Sport

Biathlon, l'IBU chiarisce la regola sulle quote ai Mondiali. Italia con 5 pettorali nelle individuali Eurosport IT

Continua a sorridere all’Italia la terza tappa della IBU Junior Cup 2022-2023 di biathlon: ad Haanja, in Estonia, dopo la vittoria di Sara Scattolo, nella sprint 10 km maschile arriva il secondo posto ...ad attirare l’attenzione degli appassionati di biathlon. Di scena sulle nevi tedesche la sprint femminile e in casa Italia si puntano le fiches su Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi. Sempre di prova sui ...