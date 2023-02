(Di venerdì 10 febbraio 2023) AGI - Al Lazio serve “un'aria nuova”.i “pendolarie gli interessi di bottega” e per evitare che Roma diventi “Caput Immonditiae”. Non ha dubbi Donatella, candidata alla Pisana per il Movimento 5 Stelle e del Polo Progressista alle elezioni regionali del Lazio, che spiega la sua visione rispondendo alle 10 domande poste dall'AGI ai tre sfidanti. Siamo alle ultime battute di una campagna elettorale partita in sordina e salita nei toni. Che cosa contesta ai suoi avversari? Una macroscopica mancanza di trasparenza. Sul finanziamento di Bandecchi, sulle presenze neofasciste nelle liste che lo sostengono e sulla vicendacasa acquistata a prezzo di favore da Enpaia, Rocca ha nascosto la testa sotto la sabbia. Contestualmente, D'Amato si è presentato per governare una ...

... Victor Osimhen ed Eljif Elmas per conquistare i tre punti del +16 sull'Inter (impegnata domani... bisogna tornare a William Garbutt nel 1931, Luis Vinicio nel 1975, Ottavionel 1987 e ...... 10Luis Vinicio tra gennaio e maggio 1975, 10Ottaviotra settembre 1987 e febbraio 1988 e 11Alberto Bigon tra dicembre 1989 e aprile 1990). Da oggi c'è anche Luciano Spalletti. ...

Bianchi: "Con me, contro i ‘pendolari della poltrona’" AGI - Agenzia Italia

Lazio, Bianchi chiude la campagna a Centocelle con Conte. Il leader M5s: “Periferie ci danno una… Il Fatto Quotidiano

Donatella Bianchi, la testimonial "verde" con Conte nel Lazio per azzoppare il Pd Repubblica Roma

Lovere, precipita dalla parete durante l'arrampicata: Luisa Bianchi gravissima IL GIORNO

Lazio, Pecoraro Scanio tra Raggi e Bianchi: con chi sta Ecologisti divisi Affaritaliani.it

per far fronte alla penuria di camici bianchi: nella Confederazione tre nuovi dottori su quattro arrivano dall'estero e la Romania è al quarto posto (dopo Germania, Italia e Francia) in termini di ...LE PAGELLE TORINO Cereser 6: Giornata no con cinque gol subiti Quattrocchi 6 ... quanto meno non fa mancare l’impegno Bianchi 6: In difficoltà sul rettangolo verde Sheji 6.5: Ci prova, ma non fa la ...