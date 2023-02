Benevento | ufficiale la risoluzione con il ds Foggia

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Ilha comunicato ufficialmente ladel contratto di Pasquale, ex ds del club giallorosso Di seguito il comunicatopubblicato sul sito delin merito alladel ds Pasquale. COMUNICATO– «IlCalcio comunica di aver raggiunto l’accordo con il Direttore Sportivo Pasqualeper unaconsensuale del contratto. Al dirigente, tra i protagonisti di tanti successi della società giallorossa, il Club augura un futuro ricco di prestigiosi traguardi, sia professionali che personali, pari alle sue qualità di uomo e professionista». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Attraverso il proprio sito, il Benevento ha comunicato la risoluzione del contratto di Pasquale Foggia, ex direttore sportivo del club campano: 'Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto l'accordo con il Direttore Sportivo Pasquale Foggia per una risoluzione consensuale del contratto.

Benevento, 10 feb. -(Adnkronos) – Il Benevento ha annunciato, con una nota sul proprio sito ufficiale, la risoluzione del contratto con il direttore sportivo Pasquale Foggia: "Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto l'accordo con il Direttore Sportivo Pasquale Foggia per una risoluzione consensuale del contratto."