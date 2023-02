Benedetta | il trailer italiano del film scandalo di Paul Verhoeven su una suora lesbica

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Nuovi scandali in vista con l'arrivo delad alto tasso erotico didisu unaal cinema dal 2 marzo. Dopo una lunga attesa, a partire dl 2 marzo anche il pubblicopotrà vedere al cinema ildi, presentato in anteprima al 74° Festival di Cannes in Concorso, suscitando diverse reazioni tra pubblico e critica per via del suo contenuto erotico. Ed ad alto tasso erotico è anche ilsvelato di recente.racconta la storia vera della mistica,cattolica e ...