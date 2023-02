Beccati dalle telecamere mentre rubano una moto | arrestati

Leggi su puntomagazine

(Di venerdì 10 febbraio 2023)una. I militari hanno tracciato il percorso degli indagati, sia prima che dopo il furtouna. Per delega del Procuratore della Repubblica f.f., si comunica che in data 8 febbraio 2023, i Carabinieri del nucleo operativo di Napoli Centro hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura di Napoli, nei confronti di due persone, cittadini italiani, gravemente indiziati del furto di una, delitto consumato l’8 giugno scorso nel quartiere Chiaia di Napoli. Una volta analizzate le immagini di ...