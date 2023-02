Battesimo a Civitavecchia per Explora I | la prima nave lusso del gruppo Msc

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Genova – Sarà battezza ail prossimo 8 luglioI,di sei navi diJourneys, il nuovo brand didella divisione crociere delMSC. La, che ha richiesto un investimento pari a 500 milioni di euro da parte di MSC, è giunta nelle fasi finali della sua costruzione nel cantiere navale di Monfalcone. Dopo la cerimonia di, lasi trasferirà a Southampton, nel Regno Unito, per iniziare il 17 luglio il viaggio inaugurale di 15 notti nel Nord Europa che si concluderà a Copenaghen, in Danimarca. L’annuncio è stato dato oggi da Michael Ungerer, CEO diJourneys, durante la cerimonia della moneta diII, uno dei momenti più importanti e ...

