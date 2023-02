“Battaglia a favore degli anarchici” Di Cesare ammutolita da Giubilei

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Si discute ancora di Alfredo Cospito enel corso dell'edizione del 9 febbraio di PiazzaPulita, il programma televisivo del giovedì sera di La7 condotto da Corrado Formigli. A scontrarsi sono Donatella Di, filosofa e professore ordinario di filosofia teoretica all'Università La Sapienza, e Francesco, consigliere straordinario del Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano: “Se Carlo Nordio avesse accettato di rimuovere il 41 bis per Cospito, per altro non è stato il governo Meloni di centrodestra a dargli il 41 bis, è importante raccontarlo, avrebbe avallato gli attacchi fatti daglinelle ultime settimane. Sto parlando delle auto bruciate,attacchi alle sedi diplomatiche. Gli- sottolinea l'opinionista vicino al ...

