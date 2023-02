Bastoni | l’Inter vuole evitare lo Skriniar-bis! A buon punto due rinnovi – SI

Leggi su inter-news

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Stamattina si è parlato del rischio chepossa fare la fine di, inteso come andare a scadenza di contratto (vedi articolo). Stando a Sportitaliasi sta già muovendo in tal senso, non solo col difensore. LEZIONE IMPARATA? – Dopo Ivan Perisic l’anno scorsoa giugno perderà anche Milanper non aver raggiunto un accordo sul rinnovo di contratto. Motivo per cui ora inizia a esserci un po’ di preoccupazione per quelli in scadenza al 30 giugno 2024. Secondo Sportitalia, però, la societàuno-bis. Risultano essere adi Alessandroe Hakan Calhanoglu, entrambi con ancora un anno e mezzo di contratto. ...