Basket | programma 19^ giornata Serie A1 2022 2023 | date | orari e tv

Leggi su sportface

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Ilcon le, glie come vedere in diretta tv e streaming le partite della 19^dellaA1di. Treviso-Napoli aprono il turno come unico anticipo di sabato 11 febbraio, mentre domenica 12 ecco tutte le altre partite. Diversi gli incontri di cartello, su tutti il derby lombardo tra Varese e Olimpia Milano, ma anche la prima del Venezia senza De Raffaele, a sfidare Pesaro. Per la Virtus Bologna va sul campo di Reggio Emilia, con lache si chiuderà con Brescia-Sassari. Le assegnazioni dei diritti tv sono cambiate rispetto allo scorso anno, per cui a maggior ragione occorre prestare attenzione alle indicazioni seguenti. DIRITTI TV STAGIONE ...