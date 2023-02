(Di venerdì 10 febbraio 2023) Robert, attaccante del, ha parlato a Sport delle qualità del suoRobert, attaccante del, ha parlato a Sport. PAROLE – «Era unincredibile e ora dà ancora la sensazione che fa sempre cose giuste. Tutto quello che vuole dirci è corretto. La strada è giusta, noi possiamo solo seguirlo. Comeha fatto esperienza, ha allenato un altro club per alcuni anni e questo è molto importante, perché ti falatraunun. Ecco perché sta facendo bene». L'articolo proviene da Calcio News 24.

...5 (25 reti x 1,5 di coefficiente) Harry Kane (Tottenham) 34 Victor Osimhen 32 (Napoli) Enner Valencia (Fenerbahce) 30 Kyogo Furuhashi (Celtic) 28,5 Robert) 28 Folarin Balogun (...Ottavo Kvaratskhelia dietro anche adele Kane del Tottenham. Questa la classifica delle prime otto posizioni: HAALAND: 28 (25 gol e 3 assist); NEYMAR: 22 (12 gol e 10 assist); ...

Barcellona, Lewandowski esalta Xavi: "Tutto ciò che dice è giusto" Sportitalia

Barcellona, Lewandowski: «Xavi Ti fa capire la differenza tra essere un giocatore ed essere un allenatore» Calcio News 24

Barcellona-Real Sociedad, probabili formazioni: Xavi con Lewandowski e Dembele Mediagol.it

Barcellona, contro il Getafe senza Lewandowski e Ferran Torres ma con due rientri TUTTO mercato WEB

Barcellona, individuato il successore di Lewandowski: è ancora ... Calciomercato.com

Le probabili formazioni di Villarreal-Barcellona, match valido per la ventunesima giornata di Liga di scena allo stadio Ceramica di Villarreal ...Villareal – Barcellona è un match valido come postico della domenica per la 21° giornata della Liga spagnola. Qui i nostri pronostici ...