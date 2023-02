Bancarotta nel Sannio | l’esito dell’Appello sulla cooperativa di Morcone

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Pene confermate per sei imputati, derubricazione del reato e prescrizione per altri due, e una assoluzione: si conclude così il processo di secondo grado celebrato a Napoli riguardante ladella “Cammo” didella provincia di Benevento. In primo grado, il 18 febbraio 2020 il Tribunale di Benevento aveva condannato pergli amministratori Nicola Parcesepe, Guglielmo Fusco, Antonio Parlapiano e Pasquale Rinaldi nonché i membri del collegio sindacale Antonella Di Mella, Tommaso De Capua, Antonella Gramazio per concorso mediante omissione in. Ieri la terza sezione della Corte di Appello di Napoli ha assolto Gramazio, difesa dall’avv. Giuseppe Maturo di Benevento, per non aver commesso il fatto. Il Giudice ha riconosciuto ...