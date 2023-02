Bambini disabili dimessi dall’Aias | il ministro risponde all' appello

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Al momento sarebbero circa 40 iche hanno perso l’assistenza. L’associazione "La Battaglia di Andrea" si è rivolta alper letà Alessandra Locatelli per risolvere la questione

La nostra speranza - conclude Maraucci - è che tutto si sistemi e che almeno l'emergenza per questigià dimessi rientri nell'immediato. Abbiamo trovato una donna molto concreta, che con la ......3% per Istat, 2020) avviene sulle strade urbane, dove convivono nello spazio pubblico veicoli a motore, ciclisti, pedoni,, anziani,; la violazione dei limiti massimi di velocità è in ...

Caso disabili all'Aias Afragola: il ministro Locatelli telefona a La Battaglia di Andrea ilmattino.it

Bambini disabili dimessi dall'Aias: il disperato appello al ministro ilGiornale.it

Bambini disabili senza cure, interviene il ministro Locatelli NapoliToday

"Progetti del cuore", un Fiat Doblò per il trasporto sociale di bambini, anziani e disabili ForlìToday

Assago, un centinaio di famiglie con bambini piccoli e disabili lasciate al freddo PocketNews.it

La nostra speranza - conclude Maraucci - è che tutto si sistemi e che almeno l'emergenza per questi bambini già dimessi rientri nell'immediato. Abbiamo trovato una donna molto concreta, che con la sua ...La scuola primaria Visintini ha fatto domanda ma non c’è ancora risposta. La famiglia disperata: «Ci sentiamo abbandonati dalle istituzioni» ...