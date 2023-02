Bagnaia | «Ho imparato tanto da Rossi senza mai copiarlo»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 10 febbraio 2023) In una lunga intervista rilasciata al Venerdì di Repubblica, il pilota e campione del Mondo di Moto Gpè stato interrogato a lungo sul parallelismo tra lui e Valentino. Queste le parole di: «Hoda lui, ma non ho mai cercato di. Anche perché sarebbe stato impossibile. Meglio essere se stessi,rimorsi. Ho preso la mia strada, sottovoce. E se non sono abbastanza personaggio, pazienza. Magari lo diventerò, un giorno: ma è davvero così importante? La cosa che per me conta è andare forte sulla moto. Vincere. E poi, sono fortunato. Felice. Direi che può bastare»., che tipo è? «Esuberante, simpatico, aperto con tutti, divertente. La battuta sempre pronta, gli scherzi. Romagnolo. Io sono più chiuso, ...