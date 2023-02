(Di venerdì 10 febbraio 2023) Bergamo. Competenza? Ce l’abbiamo. Serietà? Ce l’abbiamo. Conoscenza del territorio? Ce l’abbiamo. Senza dimenticare, che è pure giovane e bravo. Lui chi è? Ripeteva un famosissimo ritornello. È il volto del Terzo Polo a Bergamo, capolista delle Regionali, consigliere uscente e già candidato alle politiche di settembre scorso.è il frontman della campagna elettorale che ha tirato la volata a Bergamo di Letizia Moratti, pur correndo lui con il simbolo che lo lega a Carlo Calenda e lei con la sua lista civica. Tante le battaglie che il politico bergamasco ha scelto di sostenere negli anni, a partire da quelle che vedono la sanità al centro del manifesto della sua, ed è proprio il caso di dirlo, fino a quella dello psicologo di base per cui si è speso fino all’ultimo giorno di consigliatura non trovando sponda né a ...

...ministero non ha commentato quali accuse potrebbe dover affrontare né se sia in corso un'di ...Figà - Talamanca, segretario generale di Non c'è pace senza giustizia, una delle ...... Filippo, Enrico,e il padre degli ultimi due, Ugo. Da generazioni hanno messo radici nei ... Recentemente, la famiglia ha inoltre allargato il proprio raggio diin nuovi mercati, come ...

Azione, Niccolò Carretta: “Con me vicepresidente, la vera alternativa al populismo e a Fontana” BergamoNews.it

Astuti replica a Carretta (Azione): "Psicologo di base affossato dal ... La Provincia di Varese

Calenda ha presentato i candidati bergamaschi del Terzo polo alle Regionali Prima Bergamo

Niente accordo in Lombardia tra Moratti e i dissidenti leghisti AGI - Agenzia Italia