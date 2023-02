Auto sulla folla alla fermata del bus | diversi i morti tra cui un bambino

...ad operare per fare fronte alle conseguenze del nubifragio che per 48 ore si è abbattuto...hanno portato in salvo famiglie che hanno abbandonato le abitazioni o singole persone bloccate in...NUOVO SERVIZIO Calcola il tuo preventivo online per l'assicurazione della tua, moto e motociclo Scopri di più PODCAST CRIPTO Nuovo podcast settimanale di approfondimentocriptoeconomy ...

Auto sulla folla alla fermata del bus: morti un bambino di 6 anni e un ragazzo 20enne. Almeno 6 feriti, tra cu leggo.it

Scontro tra auto sulla provinciale: quattro feriti, uno in codice rosso LeccePrima

Al controllo della Polizia, fuga spericolata in auto sulla neve News Rimini

Investita da un’auto sulla Salaria. Donna di 45 anni soccorsa dall’eliambulanza La Nuova Riviera

Scontro tra due auto sulla Trani-Barletta: quattro feriti in codice rosso La Gazzetta del Mezzogiorno

E' successo alle 16. Nello contro frontale ci sono stati due feriti. Quando il personale del 118 è arrivato sul posto i due conducenti erano già usciti dalle loro auto. I feriti sono stati ...(Adnkronos) – Pioggia, vento e mareggiate in Sicilia, in particolare Palermo, Catania, Siracusa e Ragusa, e neve abbondante sull’Etna. La Regione fa i conti con una forte ondata di maltempo che imperv ...