Attentato a Gerusalemme | 2 morti

Cliccando sul tasto "Abbonati" potrai sottoscrivere un abbonamento a L'Arena e navigare sul sito senza accettare i cookie di profilazione. Se sei già abbonato ad una delle nostre formule di ...Almeno 8 israeliani sono stati feriti in un sospettoterroristico a Ramot, rione dinord. Lo riferiscono i media secondo cui ci sono 3 feriti gravi e due sarebbero bambini. Secondo le prime ricostruzioni un'auto ha travolto diverse ...

Gerusalemme: un morto e almeno 7 feriti in attentato con auto Agenzia ANSA

Gerusalemme, un bimbo di sei anni e un ventenne uccisi in un attentato TGCOM

Gerusalemme: almeno 8 feriti in attentato con auto - Ultima Ora Agenzia ANSA

Attentato a Gerusalemme, morti bimbo di 6 anni e un ventenne «Segnali di una nuova intifada» Corriere della Sera

Gerusalemme, sospetto attentato con automobile: due morti, uno è un bambino di 6 anni la Repubblica

Ancora terrore in Israele. Sarebbero almeno due le persone morte in un attentato terroristico a Gerusalemme, nel quartiere di Ramot. Tra le vittime ci sarebbe anche un bambino di sei anni e un uomo di ...(Adnkronos) - Attacco a Gerusalemme. Un bambino di sei anni e un uomo di 20 sono stati uccisi nel quartiere Ramot da un attentatore che oggi si è lanciato a grande velocità su un gruppo di persone in ...