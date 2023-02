Atp Montpellier 2023 | Sinner vince il derby con Sonego e approda in semifinale

Leggi su sportface

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Janniksconfigge in due set Lorenzoe si qualifica per le semifinali del torneo ATP 250 di(cemento indoor). Nell’incontro valevole per i quarti di finale, in cui i due azzurri si affrontavano per la prima volta in carriera nel circuito maggiore, ad avere la meglio è stato, che ha rispettato il pronostico della vigilia e si è imposto con il punteggio di 6-4 6-2 in 1h35? di gioco. Successo tutt’altro che scontato per il classe 2001, che non aveva ancora avuto modo di testarsi in queste condizioni di gioco, avendo finora beneficiato di un bye e di un forfait. Sconfitto a testa alta invece il piemontese, che forse meritava più di quanto dica il punteggio e per larghi tratti ha giocato alla pari con il connazionale. Ad avere la meglio è stato però ...