Atp Montpellier 2023 | programma | orari e ordine di gioco semifinali sabato 11 febbraio con Sinner

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Ecco il, glie l’didi11per l’Atp 250 di. Jannikaprirà la giornata alle ore 15:00 contro la sorprendente wild card di casa Arthur Fils, classe ’04. L’azzurro parte favorito e proverà a raggiungere la sua prima finale di questa stagione. A seguire sarà il turno della seconda semifinale. Di seguito l’dicompleto.E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI COURT PATRICE DOMINGUES Ore 15:00 – (WC) Fils vs (2)Non prima delle 16:30 – Rune o Barrere vs Coric o Cressy SportFace.

Esordio molto convicente per Jannik nel torneo nel primo match ufficiale dopo Melbourne. In semifinale trova il diciottenne di casa Arthur Fils [2] J. Sinner b. L. Sonego 6 - 4 6 - 2 (in aggiornamento)...Alexander Bublik fa scalpore: il numero 50 al mondo impazzisce durante un incontro, distruggendo tre racchette e alla fine perdendo la partita. Al torneodi, Alexander Bublik ha perso la partita di apertura e gli sono saltati pure i nervi. Il numero 50 del ranking ha distrutto tre delle sue racchette da tennis durante il tie - break ...

Ecco il programma, gli orari e l’ordine di gioco di sabato 11 febbraio per l’Atp 250 di Montpellier. Jannik Sinner aprirà la giornata alle ore 15:00 contro la sorprendente wild card di casa Arthur ...(ANSA) - ROMA, 10 FEB - Jannik Sinner hat das italienische Derby mit Lorenzo Sonego für sich entschieden und ist ins Halbfinale des Atp 250-Turniers in Montpellier eingezogen. Der Sextner setzte sich ...