ATP Montpellier 2023 | la prima volta contro di Sinner e Sonego vale la semifinale sul cemento francese

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Jannike Lorenzonon si sono mai affrontati in carriera ed oggi per lasi troveranno unol’altro in un match che mette in palio ladel torneo ATP di Montepellier. Un derby azzurro che sicuramente desta grande curiosità ed interesse e che è anche comunque importante per due giocatori che hanno avuto un buon inizio di stagione e che hanno sicuramente l’occasione di poter vincere anche il titolo sul. Un cammino sicuramente diverso per i due tennisti per arrivare a questo punto del torneo.è nei quarti senza aver mai messo ancora un piede in campo a. L’altoatesino ha infatti sfruttato il bye del primo turno e poi anche il ritiro dell’ungherese ...

È il giorno dei quarti di finale all'250 di, torneo in diretta fino a domenica su Sky Sport e in streaming su NOW. I riflettori saranno puntati sulla sfida italiana tra Jannik Sinner e Lorenzo Sonego che si affronteranno ...... n.42 del ranking ed ottavo favorito del seeding, al quale ha concesso solo sette game: ne ha persi ancora meno (6) negli ottavi contro il serbo Filip Krajinovich, n.71è il primo ...

ATP Montpellier, Bublik perde le staffe e disintegra tre racchette in 30 secondi (VIDEO) TennisItaliano.it

ATP 250 Montpellier, ATP 250 Cordoba e ATP 250 Dallas: I risultati completi con il dettaglio del Day 4. Marco ... LiveTennis.it

ATP Montpellier: Huesler si difende, ma l’esordio di Rune è brillante Ubitennis

ATP Montpellier: Bublik spacca tre racchette e perde con Barrere. Il diciottenne Fils domina Bautista e vola ai quarti Ubitennis

Jannik Sinner e Lorenzo Sonego non si sono mai affrontati in carriera ed oggi per la prima volta si troveranno uno contro l’altro in un match che mette in palio la semifinale del torneo ATP di Montepe ...Jannik Sinner e Lorenzo Sonego si affronteranno per la prima volta in carriera con in palio un posto nelle semifinali del torneo ATP di Montpellier. Sul cemento francese va in scena un derby azzurro ...