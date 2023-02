ATP Montpellier 2023 | Jannik Sinner vince il derby con Lorenzo Sonego ed entra in semifinale

(Di venerdì 10 febbraio 2023), in quello che è di fatto il suo esordio ainnell’ATP 250 locale. L’altoatesino batte con il punteggio di 6-4 6-2nel primodella loro carriera, guadagnandosi così il diritto di sfidare il francese classe 2004 Arthur Fils, che in maniera del tutto sorprendente si è riuscito a issare fino a questo punto del torneo di casa (ultima “vittima sportiva” il connazionale Quentin Halys). Dopo un paio di game senza scossoni, nel terzoè costretto ai vantaggi, ma ancora tiene rispetto alla pressione in risposta di. L’altoatesino si guadagna una palla break e sfrutta un rovescio in rete del torinese per allungare. Arrivano un paio di errori del numero ...

Jannik Sinner conquista il derby azzurro e vola in semifinale all'250 di: Sonego battuto 6 - 4, 6 - 2. Sabato alle 15 partirà favorito contro il 18enne francese Arthur Fils. Il torneo è in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW Sinner in ...Sonego - Sinner è un match valido per i quarti di finale del torneo250 di: notizie, analisi, pronostici, diretta tv in chiaro e streaming. E che derby azzurro sia. A cinque mesi dalla finale di Napoli tra Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti, nel ...

ATP Montpellier, Bublik perde le staffe e disintegra tre racchette in 30 secondi (VIDEO) TennisItaliano.it

ATP 250 Montpellier: Sinner supera Sonego in due set, è in semifinale dove trova il giovanissimo Fils LiveTennis.it

LIVE Sinner-Sonego 6-4 6-2, ATP Montpellier 2023 in DIRETTA: l'altoatesino fa suo il derby e sfiderà Fils in semifinale OA Sport

ATP 250 Montpellier, ATP 250 Cordoba e ATP 250 Dallas: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di FInale. In ... LiveTennis.it

Continua a stupire Arthur Fils sul cemento indoor dell’Atp 250 di Montpellier. Reduce dai successi – i primi nel circuito maggiore – su Richard Gasquet e Roberto Bautista Agut, il talentuoso classe ...Derby azzurro a Montpellier tra Sinner (alla prima partita ufficiale dopo gli Australian Open) e Sonego: tra i due non ci sono precedenti. Jannik avanti un set a zero (6-4). In palio un posto in ...