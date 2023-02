Atp Cordoba 2023 | montepremi e prize money

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Iled ildel torneo ATP 250 di, evento in programma dal 6 al 12 febbraio nella città argentina. Così come a Dallas, sono i giocatori di casa a monopolizzare l’entry list dell’evento. A guidare il seeding è Diego Schwartzman, seguito da Francisco Cerundolo. L’unico tennista azzurro nel main draw è Marco Cecchinato, mentre nel tabellone di qualificazione ce ne sono parecchi. TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA TV Iltotale del torneo è di €658,500, con il vincitore che si aggiudicherà anche 250 punti molto utili per il ranking. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica ATP.ATP 250PRIMO TURNO – € 6.360 (0 punti) SECONDO TURNO ...

Schwartzman continua nel suo periodo di crisi, avanzano ai quarti Dellien e Sousa: il punto del torneo argentino L'Italia ha lasciato il torneo250 di. Cecchinato si è ritirato per un problema fisico contro Coria; Darderi invece ha lottato ma non ha potuto nulla contro Baez . Ma il torneo - non di altissimo livello a giudicare dal ......a contendere nel nel pomeriggio a Jannik Sinner un posto in semifinale all'Open Sud de France... [...] Sulla terra rossa diviene ammainata al 2° turno la bandiera italiana. Dopo il successo ...

ATP Cordoba: un super Darderi batte Gaston e approda al secondo turno Ubitennis

Il periodo-no di Schwartzman: una vittoria dallo US Open in poi. “Ho passato due settimane in clinica per mio padre” Ubitennis

ATP Cordoba: Cecchinato si ritira contro Coria Ubitennis

Cordoba, stasera in campo Cecchinato e Darderi: live tv dalle 20 SuperTennis

ATP 250 Montpellier, ATP 250 Cordoba e ATP 250 Dallas: I risultati completi con il dettaglio del Day 4. Marco ... LiveTennis.it

