Atp 250 Montpellier | Sinner vince con Sonego e vola alla semifinale

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 10 febbraio 2023)– E’ Jannikad aver vinto i quarti di finale all’Atp 250. Il derby azzurro con Lorenzoè andato all’atleta trentino per due set a zero.ha vinto con il punteggio di 6-4, 6-2 e accedeche giocherà domani con il francese Arthur Fils: “Io e Lorenzo ci siamo allenati insieme in Davis ed anche qui questa settimana ma non ci eravamo mai affrontati – ha raccontato Jannik come riporta il sito della Fitp -. Certo è curioso giocare come primo match di un torneo un quarto di finale… ma sono soddisfatto della mia prestazione”. Per quanto riguarda il prossima match con il giovane Fils, ha aggiunto: “L’ho visto qui: fisicamente è molto forte, gioca bene. Preparerò il match con calma stasera e spero comunque di disputare ...