Atletica | Samuele Ceccarelli scatenato! Superbo 6 58 | ma Prescod vola e spaventa Jacobs! Duplantis si issa a 6 06

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Uno scatenatoè sceso per la prima volta in carriera sotto il muro di 6”60 sui 60 metri, correndo uno strepitoso 6.58 a Berlino, dove va in scena una tappa del World Indoor Tour (livello silver). Il 23enne ha migliorato di tre centesimi il personale siglato lo scorso 15 gennaio ad Ancona e che gli era valso il minimo per gli Europei Indoor. Il toscano sta attraversando un momento magico e al momento è il secondo italiano della stagione, ad appena un centesimo dal crono siglato da Marcell Jacobs sei giorni fa a Lodz. Il massese ha concluso la gara in quarta posizione, assistendo da vicino alla magia straripante del britannico Reece, che ha tuonato un imperiale 6.49 e ha eguagliato la miglior prestazione mondiale stagionale dello statunitense Micah Williams. Un nuovo avversario per Marcell Jacobs nella rincorsa ...