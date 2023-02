Atletica | nel weekend Fantini protagonista a Bologna Fabbri impegnato a Parma

Leggi su sportface

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Neltornerà il grande spettacolo dell’, con i lanci in primo piano. Domenica ascenderà in pista il il bronzo europeo del martello Sara, che cercherà di prepararsi al meglio in vista della finale nazionale che si terrà a Rieti neldel 25-26 febbraio. Nella stessa giornata saràanche Leonardoche, dopo aver incassato il promettente 21,33 di sabato scorso a Val-de-Reuil, gareggerà aprima della trasferta di Belgrado di mercoledì. la campionessa del mondo U20 del martello Rachele Mori sarànella sua Livorno, mentre a Latina spazio ai discoboli Alessio Mannucci, Enrico Saccomano e Benedetta Benedetti, a Molfetta iscritto Marco Lingua. In questo fine settimana ci ...