Atletica | Larissa Iapichino si conferma solida | seconda a Berlino | stagionale avvicinato Soltanto Mihambo la batte

Leggi su oasport

(Di venerdì 10 febbraio 2023)il buon momento di forma e ha conquistato un bel secondo posto all’ISTAF Indoor di, tappa del World Indoor Tour (livello silver) che è andata in scena nella capitale tedesca. La toscana ha saltato 6.69 metri, ovvero tre centimetri in meno rispetto alla prova confezionata lo scorso 28 gennaio a Sabadella (in Spagna riuscì a trionfare). La misura è stata centrata al quinto tentativo dopo un doppio 6.60 piazzato allae alla quarta prova, accompagnati da tre nulli complessivi. La figlia di Fiona May si sta esprimendo su livelli che le mancavano da un paio di anni e può guardare con grande fiducia agli Europei Indoor (2-5 marzo a Istanbul), ma prima della rassegna continentale sarà impegnata ai Campionati Italiani Assoluti (18-19 febbraio). La 20enne ha ormai ...