vs Putin' , questa sera alle 21.20 su La7 una nuova puntata speciale del programma d'approfondimento ideato e condotto da Andrea Purgatori. Il 24 febbraio 2022, Volodymyr...Nella puntata diin onda il 4 maggio, Andrea Purgatori si concentra ancora una volta ... e l'obiettivo del programma è quella di fare il punto su quanto sta accadendo tra Putin e. ...

“Atlantide – Zelensky vs Putin”, alle 21.20 su La7: ospiti e anticipazioni della puntata Globalist.it

Programmi TV di stasera, venerdì 10 febbraio 2023. Su Italia1 il secondo appuntamento settimanale de ‘Le Iene’ DavideMaggio.it

Ucraina, Zelensky: da comico ad eroe della nazione - Atlantide La7

L'ovazione del Congresso USA per Volodymir Zelensky La7

Ucraina: chi è Volodymyr Zelensky La7

Oggi in prime time La7 dedica uno speciale Atlantide files dal titolo “Zelensky – Putin, storia di un conflitto”, raccontando ancora una volta l’attualità più stretta, attraverso la lente della Storia ...La Russia non si può battere, l'ho sempre sostenuto fin dall'inizio, non c'è Nato che tenga, l'Ucraina pur con il coinvolgimento fattivo dell'intero occidente non ha mai avuto e non avrà mai la benché ...