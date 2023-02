Atalanta | Scalvini piace a mezza Europa | i nerazzurri fissano il prezzo

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Tra i giocatori più interessanti del nostro campionato c’è sicuramente Giorgio, 19enne in forza all’che in un anno e mezzo ha già collezionato 35 presenze e 3 reti in Serie A, oltre a 5 match disputati traLeague e Coppa Italia. Il difensore italiano fa parte di quei giovani di cui il vivaio bergamasco è pieno: ricordiamo tra i giovani lanciati da Gasperini giocatori come Caldirola e Gagliardini.può all’occorrenza fare anche il centrocampista, dimostrando così la sua duttilità. Il giocatore ha già ricevuto diverse richieste durante il mercato invernale. A giugno lascerà l’conteso tra Inter, Juve e esteroPrezzoSecondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, non ci sarebbero ...