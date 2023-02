(Di venerdì 10 febbraio 2023) Zingonia.non prenderà parte alladell’suldi sabato 10 febbraio per un motivo molto speciale: il terzo portiere nerazzurro sta perre. Il trentunenne era stato inizialmente inserito nell’elenco dei convocati da Gian Piero Gasperini, salvo poi uscirne, visto che Veronica è in procinto di dare alla luce il primo figlio. Al suo posto convocato il primavera Tommaso Bertini. Assenti anche gli squalificati Joakim Maehle e Luis Muriel, espulsi contro il Sassuolo, così come l’infortunato Pasalic che è alle prese con una distorsione alla caviglia. Rientrano invece nell’elenco Davide Zappacosta e José Palomino, che hanno smaltito le lesioni al bicipite femorale. Nell’elenco anche ...

Commenta per primo Nel pomeriggio di oggi, l'di Gian Piero Gasperini ha raggiunto Roma per la sfida di domani sera allo 'Stadio Olimpico'...parte il terzo portiere nerazzurroRossi . ...... il piazzamento Champions della Roma è sceso a 1,60 (davanti all'1,67 dell'e all'1,70 ...25), Strefezza (5,00) e Di(6,50). Sulla carta è a senso unico il posticipo di domenica tra il ...

Atalanta, Francesco Rossi diventa papà: niente trasferta sul campo della Lazio BergamoNews.it

Lazio-Atalanta, probabili formazioni, consigli fantacalcio. Recupera Cataldi Corriere dello Sport

Serie A, in scena la corsa Champions: Lazio avanti sull'Atalanta ... Adnkronos

Probabili formazioni Serie A: 22ª giornata Goal Italia

Il Policlinico all'udienza dell'Area Medica per la Pastorale della Salute Policlinico Universitario Campus Bio-Medico

In un editoriale pubblicato sul sito di Sky Sport, Francesco Cosatti ha riportato una statistica su Massimiliano Allegri. "Allegri 250. Domenica allo Stadium ...(Foto di Magni) Francesco Rossi non ci sarà, Palomino e Zappacosta sì . Il terzo portiere è in attesa di diventare papà e non è partito per Roma in vista della sfida di sabato 11 febbraio all’Olimpico ...