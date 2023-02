At Midnight | la recensione | una commedia romantica che si rifà alle favole

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Ladi At: Monica Barbaro e Diego Boneta sono la (grande) coppia protagonista della rom-com diretta da Jonah Feingold. Nulla di nuovo all'orizzonte, ma quello che fa, lo fa bene. In streaming su Paramount+. Prendete i toni della, aggiungeteci le sfumature da favola classica e, perché no, aggiungeteci un pizzico di Notthing Hill e pure una manciata di Sliding Doors. Mischiate tutto, shakerate per bene ed ecco comparire la sceneggiatura di Atdiretto da Jonah Feingold, smaccata rom-com che svolge in modo ineccepibile il suo compito: farci sognare. Sembra scontato (anzi, togliete il sembra, lo è) eppure il film di Feingold, che trovate in streaming su Paramount+, rende propri i concetti e gli ingredienti tipici del genere, trasportandoci nel bel mezzo di un ...

Concludiamo ladi Atconsigliandolo a chi cerca una rom - com semplice, diretta e senza impegno, in grado di strappare sospiri e sorrisi. Protagonista, una coppia notevole: Monica ...Nella nostradel gioco vi abbiamo reso noto che "Marvel'sSuns è una scommessa vinta quasi per intero. Il titolo creato da Firaxis Games rinfresca un genere storicamente statico ...

Marvel's Midnight Sons: future classic – la recensione eSportsMag

At Midnight, la recensione: una commedia romantica che si rifà alle ... Movieplayer

Path of the Midnight Sun, recensione ilVideogioco.com

Marvel's Midnight Sun: disponibile una versione dimostrativa di tre ore Multiplayer.it

Marvel's Midnight Suns - Recensione, eroi allo sbaraglio Game Legends

La recensione di At Midnight: Monica Barbaro e Diego Boneta sono la (grande) coppia protagonista della rom-com diretta da Jonah Feingold. Nulla di nuovo all'orizzonte, ma quello che fa, lo fa bene. In ...Il CEO di Take-Two ha parlato di Marvel's Midnight Suns, rivelando come non abbia venduto bene come si sperava. E sa anche il motivo.