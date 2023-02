Caotica la gestioni delle detrazioni per familiari a carico a causa dell'introduzione dell'(AUU) e da monitorare l'impatto sulle imposte delle nuove aliquote e scaglioni Irpef e della ...Disciplinare lo smart working ,regionale per i figli. Centralizzazione dell housing Sociale per confermare la ricerca di giustizia sociale e insieme la capacità attrattiva dei ...

Assegno unico più ricco, l'aumento sarà doppio. Crescono importi (in base all'inflazione) e soglie Isee ilmessaggero.it

Assegno unico figli, da marzo arriva il nuovo: come aggiornare l’Isee e ottenere l’aumento Corriere della Sera

Assegno unico 2023, aumenti in arrivo: crescono gli importi in base alle soglie ISEE, tutte le cifre Orizzonte Scuola

Detrazioni complicate dall’assegno unico - ItaliaOggi.it Italia Oggi

Doppio aumento per l’assegno unico e universale (Auu), che da questo mese sarà rivalutato in base all’andamento dell’inflazione: ma lo scatto dell’8,1 per ...Anticipazioni sul bando di concorso INPS per 385 posti a tempo indeterminato, volto ad assumere personale da impiegare nella gestione dell’Assegno unico.