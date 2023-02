Asprilla | «Il Napoli è l’unica squadra di Serie A che mi piace Osimhen è davvero bravo»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 10 febbraio 2023) La Gazzetta dello Sport intervista Faustino, di passaggio a Parma. Gli viene chiesto se gliil calcio di oggi. Risponde: «Lo guardo, ma non mi diverte. Tutti passaggi laterali, pochi dribbling. E poi quegli allenatori che sembrano scalmanati davanti alle panchine e urlano ai giocatori che cosa devono fare… Avessero provato con me, li avrei sistemati io! Gli avrei detto: ‘Tu fai l’allenatore e siediti in panchina. A calcio ci gioco io e so come si fa’. Il protagonismo degli allenatori mi dà proprio fastidio, sembra che abbiano inventato il calcio e magari non sanno nemmeno stoppare un pallone».continua: «Ma vi rendete conto che oggi, per avere un’inquadratura in televisione, ci sono gli assistenti che mostrano ai giocatori che devono entrare in campo come si devono muovere, che cosa devono fare, chi devono ...