Tornare in Italia, per lui, è come entrare nel suo luna park preferito. E ogni anno lo fa, rispettando una tradizione e una promessa fatta agli amici di sempre. Faustinosbarca a Parma ed è subito festa. Quando c'è lui e dove c'è lui, non esistono orari, non esistono impegni: soltanto allegria. E' come se un pezzo di Colombia si fosse trasferito qui in Emilia,......45 Serie A: Empoli - Spezia (replica) ore 23:05 Rubrica: Assenzio -ore 23:30 Boxe: KSI vs ... Quali saranno i requisiti per poter aggiungere il canale ZONA DAZN alabbonamento Per ...

Asprilla: "Il mio calcio folle tra dribbling e donne. Oggi non c'è talento, a parte..." La Gazzetta dello Sport

ZONA DAZN (canale 214 Sky), Palinsesto 10 - 16 Febbraio 2023 Digital-Sat News

Faustino Asprilla, ecco che fine ha fatto: il Parma dei sogni, Pablo Escobar, i rubinetti, i film a luci rosse Corriere della Sera

Melli: “Squadra allo sbando. Qual è il ruolo di Lucarelli Servono persone giuste” Parma Live