Ascolti TV | dati Auditel di ieri | giovedì 9 febbraio 2023

(Di venerdì 10 febbraio 2023)TV: idei programmi più visti di, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Vince la prima serata il Festival di Sanremo, che lo scorso anno nella stessa serata aveva totalizzato 12849 spettatori (53.20% di share) nella prima parte e 5475 (56.68%) nella parte finale, dalle 23.46, per una media di 9360 spettatori (54.1%)tv Prima serata Su Rai1 la terza serata del Festival di Sanremoha totalizzato 13371 spettatori (57,20% di share) nella prima parte e 5649 (58,20%) nella seconda, per una media di 9240 spettatori (57.6%). La puntata del Grande Fratello VIP su Canale5 ha conquistato in media 1790 spettatori (share 10,88%). Il ...

La7, Otto e mezzo: in attesa deitv, come funziona l'Auditel. Auditel è una srl le cui quote appartengono alle varie emittenti. Fotografa, minuto per minuto, l'intera offerta televisiva ...Auditel: La terza serata del Festival di Sanremo contro il Grande Fratello Vip Ecco iAuditel della serata di ieri giovedì 9 febbraio 2023: Rai Uno " 73° Festival di Sanremo: 9.240.000 ...

Ascolti Tv Sanremo, i dati Auditel e lo share: terza puntata record per Amadeus, il confronto col passato Virgilio Notizie

Ascolti tv giovedì 9 febbraio 2023: Festival di Sanremo (57.6%), Grande Fratello Vip (10.9%) | Dati Auditel SuperGuidaTV

Ascolti Tv 9 febbraio 2023, dati Auditel Sanremo e Grande Fratello Vip: share programmi ieri in tv Canale Dieci

Gli ascolti della seconda serata di Sanremo 2023: 10.545.000 spettatori e 62,3% di share Corriere della Sera

Ascolti tv, dati Auditel mercoledì 8 febbraio: altro record per Sanremo 2023. Top Chi l'ha visto, flop Fedez Virgilio Notizie

ma precipita negli ascolti con il 10,88% di share per 1.790.000 spettatori, il numero più basso mai raggiunto dal reality. È riuscito Amadeus a battere se stesso Ecco, allora il confronto con i dati ...Sono stati pubblicati i dati ufficiali degli ascolti della premiere di The Last of Us, destinata a segnare nuovi record per i prodotti HBO e HBO Max. LEGGI: The Last of Us: le foto in anteprima ...