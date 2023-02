Ascolti tv | com’è andata la sfida tra Sanremo e il GF Vip?

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Altro successo per la terza serata del Festival Terza serata del Festival della canzone italiana. Su Rai Uno, nella serata di ieri, giovedì 9 febbraio 2023, il 73° Festival di, in onda dalle 21:25 alle 1:59,ottiene 9.240.000 spettatori pari al 57.6% di share preceduto dall’anteprimaStart, dalle 20:44 alle 21:19, a 12.287.000 spettatori e il 49.22%. Nello specifico, la prima parte, dalle 21:25 alle 23:31, è vista da 13.341.000 spettatori con il 57.2%, mentre la seconda parte, dalle 23:34 alle 1:59, è seguita da 5.584.000 spettatori con il 58.37%. Leggi grazie: Il monologo di Paola Egonu a2023 Il testo All’interno il Tg1 60 Secondi, alle 23:55, raggiunge 7.747.000 spettatori pari al 53.87%. Con le nuove rilevazioni in vigore dallo scorso maggio la terza serata del 2022 avrebbe raggiunto il 57% di share ...