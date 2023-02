ASCOLTI TV 9 FEBBRAIO 2023 | I DATI AUDITEL DELLA TERZA SERATA DI SANREMO 2023

(Di venerdì 10 febbraio 2023)TV 9· Giovedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Viva+ Tg1 Rassegna Stampa – x + xTg1 – xTg1 Mattina – xUnoMattina – xStorie Italiane – xStorie Italiane – xÈ Sempre Mezzogiorno! – xTg1 + Tg1 Ec. – x + xPres. Oggi è un Altro Giorno – xOggi è un Altro Giorno – xParadiso delle Signore – xPres. Vita in Diretta – xVita in Diretta – xL’Eredità – xL’Eredità – xTg1 – xPrimaFestival +Start – x73°Festival di– x (x + x)Viva Rai2! Vivadomani Prima Pagina – xTg5 – xMattino 5 News – xMattino 5 News – xForum – xTg5 – xBeautiful – xTerra Amara – xUomini e Donne – x + xAmici + GF Vip – x + xUn Altro Domani – xPres. Pomeriggio 5 – xPomeriggio 5 + ...

In Italia, però, da sempre,è il mese della kermesse musicale il Festival di Sanremo . Un evento che, giunto alla sua 73esima edizione , è tornato a generareimportanti negli ultimi ...... di cui la seconda serie va in onda proprio in questi giorni su Rai1, conda record. Sarà a Terni oggi, 10, alle 18.30 in Bct per la rassegna UmbriaLibri Love Ci dia un'anticipazione,...

Ascolti tv giovedì 9 febbraio: Sanremo 2023, Grande Fratello Vip, Piazzapulita TPI

Share Grande Fratello Vip e Sanremo: ascolti puntate 9 febbraio Tag24

Ascolti Sanremo 2023, la terza serata: com’è andata ieri sera, 9 febbraio TPI

Ascolti tv Grande Fratello Vip giovedì 9 febbraio: dati auditel, GF VIP contro Sanremo Il Corriere della Città

Ascolti tv 9 febbraio 2023: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (giovedì) | Qual è il programma più visto della serata ...La novità più importante riguarda la possibilità di proporre con un solo atto davanti allo stesso giudice sia la richiesta di separazione giudiziale sia il divorzio ...