ASCOLTI TV 9 FEBBRAIO 2023 | I DATI AUDITEL DELLA TERZA SERATA DI SANREMO 2023 57 | 4% GFVIP SI FERMA AL 10 | 9%

(Di venerdì 10 febbraio 2023)TV 9· Giovedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – 15243 24 – x PT – 6422 Viva+ Tg1 Rassegna Stampa – x + xTg1 – xTg1 Mattina – xUnoMattina – xStorie Italiane – xStorie Italiane – xÈ Sempre Mezzogiorno! – xTg1 + Tg1 Ec. – x + xPres. Oggi è un Altro Giorno – xOggi è un Altro Giorno – xParadiso delle Signore – xPres. Vita in Diretta – xVita in Diretta – xL’Eredità – xL’Eredità – xTg1 – xPrimaFestival +Start – 8912 38.90 + 12287 49.2273°Festival di– 9240 57.40 (13341 57.20 + 5649 58.37)Viva Rai2! Vivadomani Prima Pagina – xTg5 – xMattino 5 News – xMattino 5 News – xForum – xTg5 – xBeautiful – xTerra Amara – xUomini e Donne – x + xAmici + GF Vip – x + ...

In Italia, però, da sempre,è il mese della kermesse musicale il Festival di Sanremo . Un evento che, giunto alla sua 73esima edizione , è tornato a generareimportanti negli ultimi ...... di cui la seconda serie va in onda proprio in questi giorni su Rai1, conda record. Sarà a Terni oggi, 10, alle 18.30 in Bct per la rassegna UmbriaLibri Love Ci dia un'anticipazione,...

Ascolti tv giovedì 9 febbraio: Sanremo 2023, Grande Fratello Vip, Piazzapulita TPI

Ascolti tv giovedì 9 febbraio 2023: il GF Vip sfida Sanremo Tvblog

Share Grande Fratello Vip e Sanremo: ascolti puntate 9 febbraio Tag24

Ascolti Sanremo 2023, la terza serata: com’è andata ieri sera, 9 febbraio TPI

Ascolti ancora una volta ottimi, nonostante la contro programmazione Mediaset con il GFVip di Signorini. La terza serata del Festival di Sanremo 2023 non delude. Giovedì 9 febbraio abbiamo ascoltato ...Quanto ha fatto il Gf Vip Chi canta stasera Gli ascolti tv della terza serata di Sanremo 2023, in onda ieri sera 9 febbraio, confermano l’egemonia di Rai 1, durante la settimana del Festival.