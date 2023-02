Ascolti 9 febbraio 2023 | il Festival di Sanremo è in calo

... quella di giovedì 9, si allunga oltre le due di notte e consegue risultati ancora eccellenti per share, in calo contenuto per. La frazione Start a 12,287 milioni e 49,22%, la prima ...Sanremo 2023, record per Amadeus: i dati sullo share. Mercoledì 8, il Festival di Sanremo 2023 ha tenuto incollati alla tv 9,2 milioni di spettatori . In termini di share , ...

Ascolti tv giovedì 9 febbraio 2023: Festival di Sanremo (57.6%), Grande Fratello Vip (10.9%) | Dati Auditel SuperGuidaTV

Ascolti tv giovedì 9 febbraio 2023: il GF Vip sfida Sanremo Tvblog

Ascolti Tv 9 febbraio 2023, dati Auditel Sanremo e Grande Fratello Vip: share programmi ieri in tv Canale Dieci

Ascolti tv giovedì 9 febbraio: Sanremo 2023, Grande Fratello Vip, Piazzapulita TPI

Ascolti Sanremo 2023, la terza serata: com’è andata ieri sera, 9 febbraio TPI

Gli ascolti della terza serata di Sanremo 2023 superano di gran lunga quelli del Grande Fratello Vip: smacco della Rai a Mediaset.La terza serata dell’edizione numero 73 del Festival di Sanremo, quella di giovedì 9 febbraio, si allunga oltre le due di notte e consegue risultati ancora eccellenti per share, in calo contenuto per ...