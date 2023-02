Argentina | l’attaccante si opera | costretto all’intervento dopo la vittoria del Mondiale

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Sono passati quasi 2 mesi da uno dei Mondiali più discussi ed allo stesso tempo affascinanti di sempre. La finale scoppiettante trae Francia è stata solo la ciliegina sulla torta di uno spettacolo che si è protratto per 30 lunghi giorni, dove i più grandi campioni del nostro pianeta si sono riuniti e hanno fatto vedere tutto il loro valore. Ladell’sembra esser stato il giusto coronamento di un percorso che, per Lionel Messi, è stato ricco di insidie e difficoltà, ma che lo ha visto nell’atto conclusivo della carriera emergere come stella assoluta del firmamento calcistico. Alejandro GomezAustralia La squadra di Messi e Scaloni, però, è stata ricca di giocatori che completamente devoti alla propria nazione, si sono sacrificati e sono stati disposti a tutto pur di vedere ...