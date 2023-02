(Di venerdì 10 febbraio 2023) Un brutto episodio in un match di categorianel bresciano. Un’arbitra ha deciso dire il match tra Darfo e Carpenedolo a causa di unatra giocatori, ma “quando usciva dagli spogliatoi si rendeva conto di essere stata abbandonata e chiusal’impianto”, recita il comunicato della Lega nazionale dilettanti. Le due società sono state multate. Quella di casa anche per “l’inidonea assistenza all’”. Il brutto episodio, a quanto si apprende, non ha avuto altri sviluppi. the ad id=”1049643? SportFace.

il giudizio in merito all'omologazione del risultato, fatti salvi i provvedimenti ... al 45°minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell', in quanto, ...L'non accetta le richieste di spiegazioni per un rosso ela gara: il 2023 inizia subito con un caso Il tecnico del Sancolombano nega assolutamente di aver bestemmiato o di aver ...

Arbitro sospende gara Juniores per rissa: la chiudono dentro lo stadio SPORTFACE.IT

Arbitro sospende la gara al 39', ma la società non ne capisce il motivo Tuttocampo

Brasile, l'arbitro sospende la partita: il motivo è incredibile Corriere dello Sport

Brescia, arbitra sospende la partita per una rissa in campo: la chiudono nello stadio IL GIORNO

Castel San Giovanni, arbitro sospende la partita e chiama i ... piacenzasera.it

Le due squadre, Darfo e Carpenedolo, sono state multate dalla Lega nazionale dilettanti anche per “l'inidonea assistenza all'arbitro” ...E’ rimasta chiusa dentro lo stadio dopo aver sospeso una partita di calcio della categoria Juniores a causa di una rissa in campo tra i giocatori. E’ accaduto ad un arbitro donna in provincia di ...