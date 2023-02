Arbitro donna sospende partita per rissa | la abbandonano negli spogliatoi e chiudono l' impianto

Prima una rissa in campo, poi laabbandonata nell'impianto, ormai chiuso. Una storia ai limiti del surreale. E' accaduto la scorsa domenica durante e dopo la partita del campionato regionale juniores Under 19 tra Darfo ...Bruttissima avventura, che nulla ha a che fare con lo sport, per unache è stata chiusa e abbandonata all'interno dello stadio al termine di una partita under 19 fra Darfo Boario e Carpenedolo. Partita che non è mai arrivata alla fine perché al 26esimo ...

Arbitro donna sospende la partita per rissa: chiusa dentro lo stadio - Sportmediaset Sport Mediaset

Arbitro donna chiusa nello stadio: aveva sospeso Darfo-Carpenedolo Giornale di Brescia

Brescia, arbitro donna sospende partita giovanile per una rissa. E poi resta «abbandonata» allo stadio Corriere

Arbitro donna sospende una partita per rissa e resta chiusa nello stadio Sky Sport

Osimo, insulti sessisti e discriminatori all'arbitro donna nel corso della gara: multato club di Promozione corriereadriatico.it

Troppo alta la tensione in campo tra Darfo e Carpenedolo. Di fronte alla rissa scoppiata in campo tra i giocatori (categoria Juniores), l'arbitra che dirigeva la gara nel bresciano ha deciso di ...Tutte e due le società sono state sanzionate con la sconfitta a tavolino e ammende varie. Per il Darfo Boario, società ospitante, anche una multa di 100 euro "per inidonea assistenza all'arbitro a ...