(Di venerdì 10 febbraio 2023) È rimastadentro lodopo aver sospeso una partita di calcio della categoria Juniores a causa di una rissa in campo tra i giocatori. È accaduto ad un arbitro donna in provincia di Brescia.

E' rimasta chiusa dentro lo stadio dopo aver sospeso una partita di calcio della categoria Juniores a causa di una rissa in campo tra i giocatori . O forse, è stata 'abbandonata' dentro l'impianto. E' ...È rimasta chiusa dentro lo stadio dopo aver sospeso una partita di calcio della categoria Juniores a causa di una rissa in campo tra i giocatori. È accaduto ad un arbitro donna in provincia di Brescia.

Brescia, arbitra sospende la partita per una rissa in campo: la chiudono nello stadio IL GIORNO

Arbitra sospende gara, chiusa in stadio - Cronaca Agenzia ANSA

Arbitra sospende la partita tra Darfo e Carpenedolo per rissa, la chiudono dentro allo stadio Gazzetta di Parma

Arbitra sospende gara, chiusa in stadio Giornale di Brescia

L'arbitra sospende la partita per rissa, la chiudono dentro lo stadio: cos'è successo Corriere dello Sport

BRESCIA - Ennesimo brutto episodio nel calcio giovanile, con un'arbitra rimasta chiusa dentro lo stadio dopo aver sospeso una partita di calcio della categoria Juniores a causa di una rissa in campo ...È rimasta chiusa dentro lo stadio dopo aver sospeso una partita di calcio della categoria Juniores a causa di una rissa in campo tra i giocatori.