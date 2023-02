Aprilia-RNF | i box di MotoGP saranno comunicanti | “Zero muri”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 10 febbraio 2023) È un nuovo capitolo per il team di Noale e per la nuova squadra satellite che donerà alla moto nera, per la prima volta, una flotta nella classe regina della. Il duo-RNF è pronto a lasciare un’impronta marcata nel prossimo Motomondiale 2023: il team factory tenterà di riprendere il discorso interrotto lo scorso anno con Aleix Espargarò, a lungo in lotta per il titolo, mentre la compagine guidata da Razlan Razali si porrà al fianco della squadra A per migliorare il contesto facendo crescere i piloti in dotazione. Un patto d’acciaio per il duo-RNF: le parole di Razlan Razali (Credit foto – pagina Facebook del team di)“Sono fiducioso che se i nostri piloti faranno bene,darà loro il massimo supporto possibile – ha detto ai microfoni di Crash.net Razlan Razali ...