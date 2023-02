Appello climatologo Geraldo Haug Accademia Leopoldina | La scienza si impegni nella gestione delle crisi

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Roma, 10 feb. (Adnkronos) - Con il Covid, la guerra in Ucraina e i cambiamenti climatici ladeve occuparsicontemporanee. E' l'indicazione che arriva dal climatolo e geologo tedesco Gerald, presidente della, l'nazionale tedescascienze (Nationale Akademie der Wissenschaften) nel corso del suo intervento, oggi all'dei Lincei, dal tema "Revisiting Science-based Advice in an Age of Persistent Crise". "Un numero crescente di voci influenti, non solo della, registra l'alba di un'era dipersistenti, a volte concomitanti o a cascata" ha detto. "La pandemia di Covid-19, l'aggravarsi della ...