Appalto rifiuti Pomezia | Comune stroncato dal Tar | l’appalto assegnato al secondo classificato

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Ci sono voluti 15 mesi, due bandi e due ricorsi al Tar, ma alla fine l’per la raccolta deiha un vincitore definitivo. E non è quello che ha stabilito ildi. Bensì quello che hanno deciso i giudici, dopo aver analizzato le carte prodotte dalla ditta ricorrente. Che, per inciso, era quella che all’origine aveva vinto il primo bando, annullato dall’amministrazione comunale, per poi farne un, vinto da un’altra ditta. Il Tar del Lazio, attraverso il giudice Pietro Morabito, ha infatti recentemente pronunciato la sentenza che vede assegnare la gara d’alla Etambiente S.p.A., la società toscana che, per ben due volte, aveva presentato ricorso contro l’allora amministrazione capitanata dal sindaco Adriano Zuccalà. Ma tutto questo quanto costerà al ...